Als het werkt: bliksem (2)

Dan werkt het zo

Nadat vorige week het ontstaan van bliksem en blikseminslag is bekeken, is nu de beurt aan de wijze waarop schade door blikseminslag is te voorkomen. Aan de inslag zelf is door mensenhanden niet veel te doen. Bliksem zit qua hevigheid en energie-inhoud in de orde van vulkaanuitbarstingen en aardbevingen, allemaal fenomenen waartegen geen kruid gewassen is, behalve het beperken van de schade.