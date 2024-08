Vliegen met drones FlyingBasket naar windturbine is 15 keer sneller dan over het water

Het Deense energiebedrijf Ørsted heeft voor het eerst zogeheten Heavy Lift Cargo Drones (HLCD) ingezet om containers af te zetten op alle 94 windturbinegondels in de windparken Borssele 1 en 2 op de Noordzee. In de containers zitten reddingsmiddelen waarmee medewerkers in geval van nood van de turbine kunnen abseilen.

Zonder de drones zouden de containers naar de turbines zijn gevaren, met een kraan op het plateau van het zogenoemde transitiestuk zijn gehesen, vervolgens naar binnen zijn gebracht en met de interne lift naar de gondel zijn getransporteerd om ze op het dek van de gondel te plaatsen. Het dek van de gondels in het Borssele park, op ruim 20 kilometer uit de Zeeuwse kust, bevindt zich een kleine 100 meter boven het water. Volgens Ørsted is de gehele operatie met behulp van de drone 10 tot 15 keer sneller gegaan dan normaal het geval zou zijn geweest. De techniek draagt zo bij aan verbetering van de veiligheid, reductie van de CO2-uitstoot en verlaging van de operationele kosten.’

De vlucht met de FB3 drone van de Italiaanse fabrikant FlyingBasket duurde gemiddeld vier minuten per windturbine.

Nog sneller

Commercieel manager Floris van Haarlem van Ørsted zegt over de nieuwe aanpak: ‘We hebben nu de turbines een korte periode stopgezet tijdens de drone-operatie omdat we ervaring wilden opdoen, zeker wat de veiligheid betreft. Mogelijk kunnen we bij volgende operaties de turbines gewoon laten draaien. Dat levert een behoorlijke productiewinst op. Daarbij komt dat we nu per dag tot 20 containers konden afleveren en we in de oude situatie een dag per container nodig hadden. We hebben een schip ingezet met een groter voordek en zijn daarmee een week op locatie gebleven. Door alle nieuwe ervaringen hebben we dit keer 10 dagen over de operatie gedaan en een keer van bemanning gewisseld. Maar in de toekomst zou het bezorgen van een kleine 100 containers in een week kunnen gebeuren. ’

Op het dak van de turbine waren nu nog geen voorzieningen aangebracht om de containers te zekeren, maar er wordt wel nagedacht over een vergrendelingssysteem. ‘Nu zijn de containers in eerste instantie gewoon neergezet zonder dat er iemand boven was. Er zit een reling rond het dek dus een container van 1 x 1,50 meter die 100 kilo zwaar is, waait er niet zomaar af’, zegt Van Haarlem.

Van Haarlem: ‘We zien zeker meer mogelijkheden om drones in te zetten om materieel af te leveren bij storingen, inspecties en regulier onderhoud. Het zal zeker niet bij deze inzet op de Noordzee blijven. We zijn er ook al enige tijd mee bezig en hebben uitvoerige tests uitgevoerd op het Engelse offshore-park Hornsea 1.’

Bij Ørsted is men overtuigd van de mogelijkheden die het werken met drones biedt. In het geval van de inzet op de parken Borssele had Ørsted een overeenkomst met het Britse SkyLift dat de drone had gecharterd en ook de piloot leverde.

Volocopter

In het verlengde van de inzet van drones, komen ook de ontwikkelingen bij het Duitse Volocopter ter sprake. Dit bedrijf ontwikkelt een elektrische drone voor personenvervoer. Van Haarlem: ‘We zijn absoluut ook geïnteresseerd in de ontwikkeling van de volocopter en de mogelijke toepassingen in windparken.’

Vluchttechniek FB3 De FB3 heeft een spanwijdte van 2,60 meter en weegt 70 kilo. De drone heeft acht propellers die van stroom worden voorzien vanuit vier verwisselbare batterijen. Het luchtvaartuig kan maximaal 100 kilo lading vervoeren en heeft dan een actieradius van 2,5 kilometer. Dat bereik is met 25 kilometer een stuk groter wanneer een pakketje van vijf kilo wordt vervoerd. Geavanceerde vluchttechniek stelt het toestel onder meer in staat zelfstandig en tijdig naar de basis terug te keren. Zo wordt voorkomen dat de batterijen onderweg worden opgebruikt en de drone neerstort. Daarnaast is de kans op botsingen geminimaliseerd met een ‘obstacle avoidance system’. De drone ontwijkt zelfstandig elk obstakel in de lucht en is ook in staat objecten te volgen. Dit zijn overigens technieken waarmee ook de betere ‘hobby-drones’ tegenwoordig zijn uitgerust. Wat zeker niet alle drones hebben, is zogenoemde redundantie. Dat wil zeggen dat kritieke componenten dubbel zijn uitgevoerd, zodat bij storingen kan worden overgeschakeld op nog wel werkende systemen en een crash wordt vermeden.