Justitie onderzoekt doodslag bij zinken van zeiljacht Bayesian voor kust Sicilië

Het onderzoek bevindt zich nog in een vroeg stadium en daarom wilde de aanklager er weinig over kwijt, zei hij op een persconferentie. Het is nog onduidelijk hoe het schip zo snel kon zinken. Deskundigen en de bouwer van het schip hebben gezegd dat dat normaal gesproken niet zou moeten kunnen. Mogelijk was het schip niet goed genoeg voorbereid op het slechte weer dat eraan kwam. Naast doodslag wordt ook gekeken of sprake is van nalatigheid.

Naast de zeven doden waren er nog vijftien anderen aan boord van het schip. Zij wisten tijdig buiten te komen en konden worden gered. Het gaat onder meer om alle bemanningsleden, op een kok na. De overige zes doden waren passagiers, onder wie de eigenaar van het schip, zakenman Mike Lynch, en zijn 18-jarige dochter Hannah. Vermoedelijk waren er meer doden onder de passagiers dan onder de bemanning omdat zij op het moment van het ongeluk sliepen.

Nederlander

De kapitein, de rest van de bemanning noch de passagiers kunnen er juridisch van weerhouden worden om Italië te verlaten, maar ze worden wel geacht mee te werken aan het onderzoek. Een van de bemanningsleden was een Nederlander. Hij heeft het ongeluk overleefd. Kapitein James Cutfield is volgens justitie tot nu toe “extreem meewerkend” in het onderzoek.

Gekeken wordt of het schip naar boven gehaald kan worden, ook in het belang van het onderzoek. ‘Het is in het belang van de eigenaars en beheerders van het schip om het te bergen’, zei Cartosio. Die zouden daaraan meewerken.

Aanklager Raffaele Cammarano zei dat het niet waarschijnlijk is dat het schip is gezonken door een waterhoos, zoals eerder werd gesuggereerd, meldt de BBC. De Italiaanse luchtmacht zegt dat er waarschijnlijk een valwind is geweest. Dat is een plotselinge, heel harde wind die lokaal veel schade kan aanrichten. Een waterhoos is een kleine tornado.