Ondernemers Amsterdam: beveilig Noordzeekanaal beter tegen demonstraties

Bij de recentste blokkade afgelopen zondag belemmerden enkele klimaatdemonstranten van XR ook de doorvaart van een olietanker. Het weekend daarvoor blokkeerden zij de sluizen om aandacht te vragen voor de ‘ernstige vervuiling’ die de cruisevaart veroorzaakt.

Dit soort acties gebeurt steeds vaker, zegt een woordvoerder van VNO-NCW Amsterdam. ‘Nu is alleen een olietanker vertraagd, maar het is aannemelijk dat schepen voor anker hebben moeten liggen voor de haven. Een kleine vertraging aan het begin leidt tot een domino-effect later in de keten. Het is zorgelijk dat een kleine groep mensen op een simpele manier een goederenstroom kan platleggen, het toont aan dat zo’n route kwetsbaar is.’

Volgens hem kan de politie in het gebied beter samenwerken met ondernemers. ‘De route is van belang voor olie en andere bulkgoederen van en naar de Amsterdamse haven en het levert ernstige schade op voor de betrouwbaarheid van de route’, vervolgt hij. Mogelijk kiezen bedrijven volgens hem voor andere havens als dit soort blokkades vaker gebeuren. De haven van Amsterdam lijdt daar dan onder.

Reisbureaus

ANVR, de brancheorganisatie van reisbureaus, kijkt voor het beveiligen van de vaarroute liever naar het ministerie van Justitie en Veiligheid en cruisemaatschappijen zelf. ‘Als bepaalde zaken vaker gebeuren, is het altijd goed om te kijken hoe je dat kan voorkomen en als dat met meer beveiliging is dan denk ik dat dat slim is’, zegt een woordvoerster.

De demonstraties tegen de cruisevaart zorgen er volgens haar niet voor dat mensen minder cruisevakanties boeken. Verder stelt ze dat de cruise-industrie zo snel mogelijk probeert te verduurzamen, door bijvoorbeeld filters te gebruiken die de uitstoot van fijnstof verminderen. ‘Het gaat misschien nog niet snel genoeg voor degenen die demonstreren, maar verduurzamen heeft ook tijd nodig.’

Ondernemersvereniging voor handel en logistiek evofenedex heeft geen signalen ontvangen over problemen door de blokkades. ‘Wij vinden dat goederen een vrije doorgang moeten hebben. Het blokkeren van toegangswegen juichen we niet toe’, aldus een woordvoerder.