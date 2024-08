De Duitse spoorwegen hebben vrijdag 23 augustus de nieuwe noodspoorbrug over de Hunte in gebruik genomen. De bouw daarvan was noodzakelijk omdat de ‘oude’ noodspoorbrug op 23 juli stukgevaren was door een tanker. Verder is bekend geworden dat een definitief te bouwen nieuwe brug een stuk hoger wordt dan de oude.

Bedrijven in de zeehavens van Brake en Nordenham zullen vandaag een zucht van verlichting hebben geslaakt. Met de opening van de brug zijn de havens weer aangesloten op het Duitse en internationale spoornet. De afgelopen weken waren zij voor de tweede keer dit jaar niet voor het treinverkeer bereikbaar. In februari werd de brug namelijk ook al aangevaren. Ook de regiotrein voor personenverkeer rijdt weer.

Depot

De bouw van de nieuwe brug mag best een huzarenstukje genoemd worden. In vier weken werd de brug inclusief alle voorzieningen zoals de bovenleiding weer opgebouwd. Daarbij werd opnieuw gebruik gemaakt van een stukje brugoverspanning uit het depot van de Deutsche Bahn langs de Moezel in Konz. Dat kon na de nodige voorbereidingen op 16 augustus met een drijvende bok ingehesen worden.

Voor de railvervoerders is de ellende voorbij, maar de scheepvaart zal nog een paar jaar met de brokken zitten. Want net als de vorige noodbrug is ook deze niet voorzien van een beweegbaar gedeelte. De scheepvaart blijft voorlopig aan een vaste doorvaarthoogte gebonden, die varieert met het tij.

Hoger

De scheepvaart van en naar Oldenburg zal dan ook geduld moeten hebben. Een nieuwe brug stond al op de planning voor 2030. Maar de Deutsche Bahn en de regering van de deelstaat Niedersaksen zeggen zich er voor te zullen inspannen de bouw te versnellen. Tegelijkertijd zijn er nieuwe gegevens over deze definitieve brug bekend gemaakt. De doorvaart wordt op verzoek van de WSA Jade-Weser-Nordsee 1,93 meter hoger. Het deel dat geopend wordt krijgt een doorvaartbreedte van 40 meter. De nieuwe brug wordt ook enkelsporig en zal naast de huidige brug gebouwd worden.

Omdat het nu al de tweede keer binnen vijf maanden is dat de brug is aangevaren wordt gekeken of de beveiliging beter kan. Een werkgroep onder leiding van de WSA Jade-Weser-Nordsee en met deelname van de DB gaat verdere opties ontwikkelen om de spoorbrug over de Hunte op korte termijn te beveiligen. Zo wordt gedacht om de actuele doorvaarthoogte beter aan te geven.

