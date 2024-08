‘Nederland moet potentie binnenvaart ten volle benutten’

Als oprichter en eigenaar van Nedcargo heb ik de mogelijkheid gehad de verschillende facetten van de transportinfrastructuur in de Benelux van dichtbij te zien en te ervaren. Waar het wegen- en spoornetwerk last hebben van significante uitdagingen, ben ik blij vast te stellen dat de binnenlandse vaarwegen er over het algemeen goed bij liggen. Onze rivieren en kanalen geven ons een enorme capaciteit voor goederenvervoer. Daardoor bieden ze een belangrijk alternatief voor de alsmaar drukker wordende wegen.

Ingezonden stuk door Diederik Antvelink, oprichter en eigenaar van Nedcargo en directeur van Den Bosch Max.

Maar kijkend naar de toekomst is de duurzaamheid van de binnenvaart een cruciaal dossier, dat niet mag worden vergeten. De potentie van elektrificatie en andere duurzame innovaties is in deze sector groot, maar die wordt niet benut zonder proactieve politieke bemoeienis. De transitie naar groenere technologie in de binnenvaart heeft serieuze en substantiële investeringen nodig in nieuwe infrastructuur. Denk daarbij aan laadstations en elektrische schepen. Maar die last kan niet alleen worden gedragen door private partijen.

Politieke actie

Daarin heeft onze overheid een cruciale rol te spelen. Politieke leiders moeten inzien dat de vaarwegen niet alleen van belang zijn als belangrijke component van ons transportnetwerk, maar ook als hoeksteen van de duurzaamheidsdoelen. Door de nodige support en stimulansen aan te bieden kan de overheid ervoor zorgen dat de binnenvaartsector verandert in een nog duurzamere vorm van transport.

In het kort: waar onze binnenlandse vaarwegen robuust en klaar zijn voor de komende vraag, is voor een succesvolle transitie naar een duurzame toekomst politieke actie nodig. Ik roep daarom de politiek op de nodige stappen te nemen voor elektrificatie en vergroening van de binnenvaart. Zo kunnen we een schoner én efficiënter transportsysteem op poten zetten voor de komende generaties.