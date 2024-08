Marineschip Zr.Ms. Karel Doorman terug van EU-missie op Rode Zee

Marineschip Zr.Ms. Karel Doorman is na vier maanden teruggekeerd in haar thuishaven Den Helder. Het grootste schip van de marine heeft deelgenomen aan EU-missie Aspides op de Rode Zee om daar de internationale scheepvaart te beveiligen.

Houthi-rebellen in Jemen vallen geregeld schepen in de Rode Zee aan. Ze willen zo hun steun betuigen aan de Palestijnen in de Gazastrook. Sinds vorig jaar november zijn tientallen schepen aangevallen met onder meer raketten en drones.

Het logistiek ondersteunings- en bevoorradingsschip van de marine voorzag andere schepen van de missie van brandstof, goederen en munitie. Ook heeft de Doorman medische faciliteiten aan boord en gaf het onderdak aan de internationale staf van de missie. De bemanning van het schip telt meer dan 250 koppen.

Op de Doorman is onder anderen een matroos van een koopvaardijschip behandeld dat was aangevallen door de Houthi’s. Ook is met steun van de Doorman een droneaanval op een vrachtschip verhinderd.

In het voorjaar was het luchtverdedigings- en commandofregat Zr. Ms. Tromp een maand actief in de regio voor de door Amerikanen geleide missie Prosperity Guardian.

