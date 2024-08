Innovatieve gastanker voor zee-riviervaart van HGK Shipping moet pijpleiding gaan verslaan

Een innovatieve gastanker voor de zee-riviervaart die de industrie in West-Europa tot in de haarvaten gaat bedienen. Het Duitse HGK Shipping komt opnieuw met een ideeëschets voor de toekomst. Vanguard heet het ontwerp van de kruiplijntanker. Ook andere bedrijven mogen meedoen.

Als de droom van CEO Steffen Bauer uitkomt vaart er over een paar jaar een nieuw scheepstype op de Rijn en langs de Europese kusten: de Vanguard, die met 125 x 17,50 meter een flinke slag groter wordt dan de huidige generatie kruiplijncoasters. Toch kan deze tanker tot aan de Boven-Rijn komen. En ook op de Noordzee, Oostzee en langs de Atlantische kust moet ze zich thuisvoelen.

Ammoniak

De markt voor vervoer van vloeibaar gas zal de komende jaren sterk groeien, denkt men bij HGK. Waterstof (verpakt als ammoniak) gaat een veel grotere rol spelen in onze economie. Bovendien ontstaat een grote vraag naar het afvoeren van CO2. Onder de projectnaam Vanguard heeft de grootste binnenvaartrederij van het continent hiervoor de eerste zee-riviergastanker van Europa ontworpen. De tanker is geschikt voor het vervoer van koude vloeibare ammoniak (NH3), vloeibare CO2 (LCO2) en vloeibaar aardgas (LNG).

Volgens HGK biedt het idee van het zee-rivierschip grote voordelen: omdat de tanker direct doorvaart naar de bestemming vervalt de overslag in de zeehavens. De Vanguard-tankers varen in één keer van de leverancier naar de klant in het binnenland. Dat biedt, behalve economische voordelen en snelheid, ook meer veiligheid.

Pijpleiding

HGK: ‘Omdat er geen overslag tussen vervoersmodaliteiten nodig is, creëert deze transportoplossing een grote meerwaarde. Dit geldt zowel voor het transport voor de verwachte levering van waterstof uit bijvoorbeeld Spanje en Portugal, als voor het transport van de afgevangen CO2 naar lege offshore gasvelden in de Noordzee’, schrijft HGK in een toelichting. ‘Met name op de Rijn biedt het schip de sterk geconcentreerde industrie langs deze rivier een alternatief voor pijpleidingconstructies die nu nog ontbreken of pas in de verre toekomst worden gerealiseerd’, denkt Bauer.

In april dit lanceerde HGK al een ontwerp voor een grote gastanker voor de binnenwateren. Deze Pioneer (135 x 17,50 meter, 6000 kuub) en de nu gepresenteerde Vanguard zullen allebei een eigen rol krijgen. De tonnenmaat en de diepgang van de Vanguard is nog niet bekend. ‘Het volume van het basisontwerp overstijgt het volume van conventionele LPG-schepen in het segment zee-riviervaart’, is alles wat HGK- woordvoerder Cristian Lorenz kwijt wil. Ook de maximale diepgang is nog niet bekend. Wel dat er bij de bouw rekening wordt gehouden met de voorspelde periodes van laagwater op de Rijn.

WAPS

HGK wil een vooruitstrevend ontwerp neerzetten. De ‘palen’ op het voordek laten dat ook zien: het schip bespaart brandstof door de wind een handje mee te laten helpen. ‘Om het transport zo duurzaam en hulpbronnenbesparend mogelijk te maken, ondersteunt een Wind Assisted Propulsion System (WAPS), een type zeil, de dieselelektrische “Future Fuel Ready”-aandrijving’, aldus HGK.

Wat misschien net zo vooruitstrevend is, is dat het voormalige staatsbedrijf uit Keulen zijn ideeën met anderen in de branche wil delen. HGK ziet het belang van samenwerking met de concurrentie om zo tot een nieuw concept te komen waarvan iedereen kan profiteren. ‘Samen staan we sterk’, is het idee.

Op veel vragen moet het bedrijf het antwoord overigens nog schuldig blijven. Uit de fraaie artist’s impression die HGK heeft laten maken lijkt het alsof het schip zo van stapel kan lopen. Maar het is voorlopig meer een denkrichting.