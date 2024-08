Gezocht… Kapitein (in de lichte chemie)

De banen liggen voor het oprapen in de scheepvaart. Maar hoe weet je nu wat je écht gaat doen in zo’n nieuwe rol? En in wat voor soort bedrijf kom je te werken? Elke week licht Schuttevaer een vacature uit.

Titel: Ervaren kapitein (in de lichte chemie)

Bedrijf: Branghetti

Standplaats: Zwijndrecht

Sector: binnenvaart

Waarom hebben jullie een nieuwe kapitein nodig, hoe gaat het met de zoektocht?



Alex Osinga, algemeen directeur bij Branghetti: Een collega over wie we zeer tevreden zijn, gaat ons onverwachts verlaten. Hij gaat samen met zijn vriendin op een cementtanker varen. Op zich zou ik de vacature kunnen oplossen door met ons personeel te schuiven, maar ik ben er in principe op tegen om systemen om te gooien. Als de ploeg op een schip lekker draait, dan moet je er niet aan morrelen. Verander je iets aan de samenstelling, dan kan het ten koste gaan van de dynamiek en de sfeer.

De spoeling op de arbeidsmarkt is dun, hoe ga je daarmee om?



Toen ik in 2017 in de binnenvaart kwam hoorde ik al dat het moeilijk was om aan Nederlandse kapiteins te komen. In ons bedrijf heb ik moeten vechten voor het idee dat het loont om te investeren in jongens waarin potentie zit. Voor deze vacature heeft een kapitein met veel ervaring mijn voorkeur; we hebben op de Roxanna namelijk mannen aan boord die verder willen – en bijvoorbeeld hun vaarbewijs willen halen. Het is een pre als een kapitein het leuk vindt om mensen aan boord iets te leren en verder te helpen.

Waar vaart de Roxanna en wat vervoeren jullie?



Alles wat valt onder lichte chemie. We laden in Rotterdam en lossen meestal in Uerdingen, een reis van ongeveer 24 uur. Terug naar Rotterdam is het 12 uur, en dan gaan we weer laden voor de volgende reis. Gemiddeld maken we één tot twee reizen per week. Op de Roxanna draait de bemanning 14/14 diensten. Het is mooi werk in die zin dat er niet veel druk op staat en dat er een vast ritme is. Je vaart niet van hot naar her. Uiteraard kunnen dit soort zaken in de tankvaart snel veranderen en kan het ook zo zijn dat het vaargebied ineens heel anders wordt.

Wie is je gedroomde kandidaat?



Van elke kapitein wordt zelfstandigheid verwacht. En natuurlijk de juiste papieren: een patent tot minimaal Mannheim, en bij voorkeur verder, tot Basel. Verder moet je proactief zijn. Gaat je radar ineens knipperen, blijf je dan passief zitten en zadel je de andere ploeg op met een mogelijk probleem? Of ga je meteen achter een oplossing aan? Daarnaast moet je voortdurend denken aan zaken als onderhoud, veiligheid en hoe kunnen we ons schip zo goed mogelijk inzetten.

Je moet ook de mensen aan boord kunnen motiveren en inspireren. Gaat leidinggeven een kapitein doorgaans goed af?



Dat is wisselend. Je hebt kapiteins die zich niet zo graag met leidinggevende romslomp bezighouden en het idee hebben van: laat mij maar varen. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Er is in de loop der tijd meer op het bordje van de kapitein gekomen, behalve papieren rompslomp en milieuzaken dus ook leidinggeven. Heb je een matroos die stelselmatig te laat opstaat, dan is de kapitein als gezagvoerder de aangewezen persoon om in te grijpen. Die moet goede afspraken maken. Dagelijks even samen een kop koffie drinken en de dag doornemen werkt al heel goed.

Meer informatie over de vacature Kapitein staat hier.