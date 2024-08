Filipijnse regering roept Filipijnse zeelieden op niet door Rode Zee te varen

De Filipijnse regering heeft zeelieden uit het Aziatische land opgeroepen de Rode Zee te mijden. Ze kunnen daarbij gebruik maken van hun recht om te weigeren over onveilige routes te varen, stelt het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Filipijnen.

Het ministerie spreekt van een escalatie van het conflict in de zee tussen het Arabische schiereiland en de Afrikaanse kust. Die vormt een ‘duidelijk en acuut gevaar voor alle Filipijnse zeevarenden’. ‘Filipino’s moeten het gebied mijden, tenzij het absoluut noodzakelijk is voor hun levensonderhoud’, meldt het ministerie. Aan boord van Nederlandse schepen mogen zeevarenden ook weigeren door dit gebied te varen, maar Nederlandse koopvaardijschepen mijden de Rode Zee al maanden.

De internationale scheepvaart leunt zwaar op de honderdduizenden Filipino’s die werkzaam zijn op zeeschepen. De VN-handelsorganisatie UNCTAD schatte in 2021 dat ruim een kwart van alle bemanningsleden op zeeschepen uit de Filipijnen komt.

Eerder deze week werd een olietanker in de Rode Zee beschoten, waarna 23 Filipijnse bemanningsleden moesten worden gered. Houthi-rebellen uit Jemen bestoken schepen in de Rode Zee geregeld met raketten. De zee tussen het Arabische schiereiland en de Afrikaanse kust is een belangrijke vaarroute voor de handel tussen Azi├ź en Europa.