Barendrechters klagen over ontgassende binnenvaarttankers

Varend ontgassende binnenvaarttankers op de Oude Maas veroorzaken mogelijk stankoverlast in Barendrecht. Dat is de Lokale partij Echt voor Barendrecht (EVB) ter ore gekomen. Burgemeester en wethouders is om opheldering gevraagd, meldt het Barendrechts Dagblad .

Ten eerste wil de EVB, de grootste fractie in de gemeenteraad, inzicht krijgen in het aantal meldingen dat de gemeente of omgevingsdienst DCMR de afgelopen drie jaar heeft ontvangen over stankoverlast en andere problemen gerelateerd aan varend ontgassen. En of er eNose-meetstations aanwezig zijn in de omgeving van Barendrecht die helpen bij het detecteren van overtredingen.

Ook stelde de partij vragen over hoe de meldingen worden opgevolgd, hoe de handhaving in zijn werk gaat en hoe effectief die is. ‘Wat raadt u inwoners aan die mogelijk hinder of gezondheidsklachten ondervinden door het varend ontgassen? Zijn er specifieke stappen die zij kunnen ondernemen?’

Tot slot wil de partij weten welke juridische of beleidsmatige middelen de gemeente heeft om varend ontgassen tegen te gaan. ‘Zijn er specifieke artikelen in de Omgevingswet of andere wetgeving die de gemeente kan inzetten om dit probleem aan te pakken?’

Het verbod

Sinds 1 juli geldt voor de binnentankvaart een landelijk verboden om bepaalde stoffen in de open lucht te ventileren. Dit verbod geldt nog niet voor alle stoffen. De komende jaren wordt het aantal stoffen dat mag worden ontgast in de buitenlucht verder teruggedrongen.