Vrees voor milieuschade na aanval op Griekse tanker Sounios in Rode Zee

De bemanning van een olietanker op de Rode Zee is gered nadat het schip onder vuur was genomen. Dat meldt de maritieme missie van de EU in het gebied, die waarschuwt dat de tanker nu een gevaar vormt voor het milieu. De Sounion zou 150.000 liter aardolie aan boord hebben.

De tanker Sounion vaart onder Griekse vlag en was woensdag getroffen door meerdere projectielen. Daardoor brak brand uit aan boord en raakte het schip op drift. De verantwoordelijkheid voor de aanval is niet opgeëist. In het gebied zijn eerder vergelijkbare aanvallen uitgevoerd door de Houthi’s uit Jemen, die de Palestijnen in de Gazastrook steunen en druk willen uitoefenen om de oorlog daar te beëindigen.

EU-missie Aspides meldt dat alle opvarenden van boord zijn gehaald en naar het nabijgelegen Djibouti worden gebracht. De Sounion zou momenteel voor anker liggen tussen Eritrea en Jemen. Eigenaar Delta Tankers zegt dat het schip zal worden overgebracht naar een veilige bestemming. Daar kunnen dan reparaties worden uitgevoerd. Voor zover bekend is de brand aan boord al onder controle.