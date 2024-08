Overal waar u vaart: schip te groot of vaarweg te klein

Overal waar u vaart

Voor het eerst sinds de opening van het Máximakanaal in 2014 is deze zomer een 110-meterschip naar Veghel gevaren. Hoewel de vaarweg geschikt is voor schepen tot en met CEMT-klasse IV (105 x 9,50 meter), is met een evenementenvergunning eenmalig een groter schip toegelaten. Fysiek allemaal mogelijk, maar stellen dat iets kán, betekent nog niet dat het wenselijk is.