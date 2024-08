‘Olietanker Sounion stuurloos na aanval voor kust Jemen’

De olietanker Sounion is stuurloos geraakt na een brand aan boord, melden Griekse autoriteiten. Voor de kust van Jemen brak brand uit op het schip nadat het werd geraakt door drie projectielen, meldt de Britse marinedienst UKMTO. De bemanning zou ook verwikkeld zijn geraakt in vuurgevechten met twee kleinere bootjes.

Het gaat volgens de autoriteiten in Griekenland om de Griekse olietanker Sounion. Volgens UKMTO is door de brand de motor uitgevallen en is het schip stuurloos geraakt. Er zijn geen berichten over gewonden aan boord. De crew bestaat voornamelijk uit Filipino’s.

De Sounion was onderweg van Irak naar Athene en moest dus over de Rode Zee langs Jemen varen. Daar beschieten de Houthi-rebellen al maanden schepen uit landen die Israël steunen. De Houthi’s steunen Hamas en willen dat Israël de oorlog in de Gazastrook stopt. De Jemenitische beweging heeft de aanval nog niet opgeëist.