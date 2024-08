Koninklijke Niestern Sander laat EasyMax Alexia twee maanden na koninklijke doop te water

Ze was in juni tijdens Delfsail al feestelijk en gedoopt door de koningin, maar eigenlijk was dat voor scheepsbouwer Koninklijke Niestern Sander ruimschoots te vroeg. De Alexia, de vierde EasyMax voor Wagenborg, kon namelijk pas vandaag te water te worden gelaten.

Koningin Máxima verrichtte de doop twee maanden geleden per drone vanuit de haven van Delfzijl. Door op een knop te drukken vloog de drone naar de bijna twee kilometer verderop gevestigde werf, waar het EasyMax-schip op de helling stond. De koningin doopte haar op deze bijzondere manier Alexia, naar de tweede dochter van het koningspaar. Daar bleef het niet bij. Máxima was naar Delfzijl gekomen om twee schepen van Wagenborg te dopen. Naast de Alexia doopte ze de naar haar vernoemde Máxima, die speciaal voor deze gelegenheid lag afgemeerd aan de terminal van Wagenborg Stevedoring. Na de naamgeving en doopceremonie gaven 42 dansers met evenzovele vlaggen, die alle landen vertegenwoordigden van de aanwezige genodigden, aan dek een spectaculaire dansoptreden.

Vijf schepen

Een groot publiek op en rond de helling was donderdag getuige van de stapelloop van de Alexia. Opdrachtgever voor de bouw is KNS’ moedermaatschappij Koninklijke Wagenborg, die inmiddels de zusterschepen Egbert Wagenborg, Máxima en Amalia is de vaart heeft. Het vijfde schip is in aanbouw en zal medio volgend jaar in de vaart komen als Ariane, vernoemd naar de jongste dochter van Willem-Alexander en Máxima.

Tekst gaat verder onder de foto

De innovatieve EasyMax-schepen zijn de allergrootste die binnendijks in Delfzijl kunnen worden gebouwd. Het zonder tussendek, met twee ruimen uitgevoerde en van ijsklasse 1A voorziene schip heeft een lengte over alles van 149,95 meter, een breedte van 15,90 meter, holte van 12,20 meter en een maximale diepgang van 8,60 meter. In de machinekamer wordt een 2999 kW Wärtsilä 6L32 hoofdmotor geplaatst. Het laadvermogen van het 8849 gt/4475 nt metende schip bedraagt 14.300 ton (open top 11.000 ton) en de ruiminhoud is 628.000 cft.

Groot laadvermogen

Een van de belangrijkste kenmerken van dit type schip is het vervoer van een maximale hoeveelheid lading bij een zo laag mogelijk brandstofverbruik. Het type Easymax beschikt over de laagste CO₂-voetafdruk per ton vervoerde lading en voert de wereldwijde Energy Efficiency Design Index aan. Het wereldwijd inzetbare schip is speciaal ontworpen voor het transport van projectlading zoals componenten voor windturbines en lading met extreme afmetingen. Voor zware en volumineuze projectlading is de tanktop versterkt tot 15 t/m².

Tekst gaat verder onder de foto

Het eerste schip van dit type, de Egbert Wagenborg, verwierf in 2017 de prestigieuze KNVR Shipping Award.

Speciaal draaiboek

Provinciale Waterstaat heeft voor het uithalen van de Alexia opnieuw een speciaal draaiboek ontwikkeld. Grootste knelpunt is de zeesluis van Delfzijl die normaal over de eb een kolklengte heeft van 116 meter en over de vloed 119 meter bij een breedte van 16 meter. Te klein dus. Maar door gebruik te maken van de buitenste, grote stormvloeddeuren ontstaat een tijdelijke schutmogelijkheid van zo’n 154 meter. Daarnaast zal zowel het vertrek van de bouwwerf als het ronden van de driesprong Oude-/Nieuwe Eemskanaal en de passage van de sluis met drones worden gemonitord.

De oplevering van de Alexia staat eind dit jaar gepland.