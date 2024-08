Franse vaarwegbeheerder VNF trekt vijf miljoen uit voor bestrijding waterplanten

De Franse vaarwegbeheerder Voies Navigables de France (VNF) heeft het budget voor de bestrijding van invasieve planten dit jaar verhoogd naar vijf miljoen euro. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het voorgaande jaar. Dat laat VNF weten in reactie op de klacht van Nederlandse spitsenschippers dat waterplanten de vaart op de kanalen bijna onmogelijk maken.

‘Het is waar dat de weersomstandigheden dit jaar de groei van de heterofiele waterpest lijken te bevorderen’, zegt directeur Arnaud Petitot van de VNF-regio Noordoost. ‘Ondanks regelmatige maaiacties en het opruimen door onze teams, zijn sommige trajecten moeizamer dan andere. Elke keer dat een schip in zo’n situatie terecht kwam, hebben onze teams onmiddellijk ingegrepen en de situatie hersteld.’

Spitsenschippers sloegen vorige week in Schuttevaer alarm over de slechte staat van de Franse kanalen en dan met name het Canal entre Champagne et Bourgogne. Daar komt de vaarsnelheid soms niet boven de kilometer per uur, omdat de schepen zich een weg moeten banen door waterplanten. En daarbij fungeren de spitsen zelf als maaiboten, waardoor andere schepen weer last hebben van de losgekomen planten die op het wateroppervlak drijven. ‘Na een maaicampagne of de passage van vrachtschepen is het gebruikelijk dat plantendelen van de invasieve soorten zich ophopen in de waterinlaten en tussen de sluisdeuren. Daarom treden onze teams voortdurend op om de groei van planten te beperken en toezicht te houden op de goede werking van de kunstwerken.’

Situatie verbetert

Petitot is het niet met de schippers eens dat de situatie verslechtert. ‘De combinatie van bestrijdingsmethoden en gecoördineerde acties op het Canal entre Champagne et Bourgogne gedurende meerdere jaren, heeft juist tot verbetering geleid in bepaalde sectoren.

‘Daarnaast zijn de middelen die VNF inzet voor de bestrijding van invasieve planten verdubbeld. Er is vijf miljoen euro voor uitgetrokken tegen 2,45 miljoen in 2023. Met dat geld worden niet alleen de zomerse maaicampagnes gefinancierd maar ook preventieve acties tijdens de herfst- en winterperiode.’

Seine Nord

Petitot ontkracht ook de verdenking van de schippers dat VNF financiële prioriteit geeft aan de aanleg van het Canal Seine-Nord. ‘Dat project wordt beheerd door de Société du Canal Seine-Nord Europe. VNF is geen uitvoerder of financier van dit project.’