‘Duitse overheid neemt belang in Meyer Werft’

De Duitse overheid wil tijdelijk een meerderheidsbelang nemen in de Meyer Werft, een van de grootste bouwers van cruiseschepen ter wereld. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het bedrijf uit de deelstaat Nedersaksen is op zoek naar 2,8 miljard euro om de bouw van nieuwe schepen te kunnen financieren.

De federale overheid en de deelstaatregering willen volgens de bronnen 400 miljoen euro inbrengen, naast het nemen van een belang van minstens 80%. Daarover zou een principeakkoord zijn bereikt. Het Duitse persbureau dpa meldt op basis van regeringsbronnen in Berlijn dat er nog geen definitieve beslissing is genomen over een mogelijk reddingsplan. Wel zou men bereid zijn de scheepswerf te redden.

De scheepsbouwer ontving onlangs nog een order van Disney voor de bouw van vier cruiseschepen. Dat was de grootste order ooit in het ongeveer 200-jarige bestaan van de werf.

Bondskanselier Olaf Scholz brengt donderdag een bezoek aan de werf in Papenburg. Volgens de ingewijden die spraken met Reuters, zou het nieuws in een bijeenkomst met het personeel worden bekendgemaakt.