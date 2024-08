Derde en voorlopig laatste subsidieronde voor ZESpacks opent 1 september

Binnenvaartondernemers kunnen voorlopig voor de laatste keer subsidie aanvragen om op de batterijcontainers van Zero Emission Services (ZES) te gaan varen. Er is nog geld over van de 15,1 miljoen euro die Infrastructuur en Waterstaat hiervoor beschikbaar stelde. De subsidie – maximaal 400.000 euro per schip – moet helpen bij de ombouw naar een elektrische aandrijflijn.

De 15,1 miljoen euro voor de uitrol van ZES batterijcontainers in de binnenvaart komt uit het Nationaal Groeifonds (50 miljoen euro). De derde ronde gaat 1 september open en sluit 15 oktober. Het is voorlopig de laatste mogelijkheid voor schippers om subsidie te krijgen voor een batterij-elektrische voortstuwing. ‘Sinds 7 december 2023 is de regeling tweemaal eerder geopend. Het budget voor de regeling is nog altijd niet volledig uitgeput. Aanvragen maken ook in deze derde fase kans op financiering’, stelt In-Cite, waar de aanvragen moeten worden ingediend. Na sluiting van de huidige ronde zal de regeling in principe stoppen. Er bestaat wel een kans dat de regeling in 2025 een vervolg krijgt, mocht er budget overblijven.

Momenteel vaart één schip op ZESpacks: de Alphenaar. Volgende maand komt het tweede schip op ZESpacks in de vaart. De Den Bosch Max Groen is de afgelopen maanden omgebouwd om op de groene batterijcontainers te kunnen varen.