Vrachtwagen ramt hefbrug Alphen aan den Rijn, Gouwe kort gestremd voor scheepvaart

De vrachtwagen ramde het hefgedeelte van de brug rond 13:30 uur. De binnenvaartschepen Sonora en Cotrans 11 moesten daardoor wachten aan de noordzijde van de brug. De schipper van de Cotrans 11 liet in eerste instantie weten nog niet te hebben vernomen wanneer de brug weer kan draaien. ‘We zien niet veel schade. Dus ik hoop dat het snel is verholpen.’ Daar kreeg hij gelijk in, rond 15:00 uur kon het schip haar weg vervolgen.

De Gouwe was juist sinds vanochtend 06:00 uur heropend voor de scheepvaart na een stremming van ruim een week vanwege werkzaamheden aan de Gouwespoorbrug. Nog geen halve dag later lag de scheepvaart er alweer stil. De Cotrans 11, die onderweg is naar IJzendoorn, kon eventueel omvaren via Amsterdam. Maar daar zou het schip eveneens voor gesloten bruggen terechtkomen vanwege de avondspits. ‘Daarom wachten we nog maar even.’ Dat blijkt de juiste keuze te zijn geweest.