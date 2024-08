Nederlandse charterschipper redt baby en 15 opvarenden van superjacht Bayesian

Charterschipper Karsten Börner uit Lemmer heeft een baby en 15 opvarenden gered die op een reddingsvlot zaten van het gezonken superjacht Bayesian. Borner was met zijn historische tweemaster Sir Robert Baden Powell in de buurt van de Bayesian toen een waterhoos het jacht deed zinken.

Er ontstond een zogenoemde waterhoos, vertelt de schipper tegen de NOS. Heel erg sterk en intensief. We hadden alle moeite het schip met motor erbij en anker op zijn plek te houden. Het jacht lag achter ons. We hebben af en toe gekeken waar ze waren. Op een gegeven moment was het verdwenen. Een van de gasten aan boord zag een rode vuurpijl. Een moment later zag ik die ook en ben ik samen met mijn stuurman in de tender, de bijboot, gestapt en die kant op gegaan. We vonden een reddingsvlot met 15 mensen erin, vier zwaargewonden en ook nog een baby.’

Op de Sir Robert Baden Powell werden de slachtoffers opgevangen. De kustwacht heeft de zwaargewonden aan land gebracht. Börner maakt met tweemaster uit 1953 charterzeilreizen op de Middellandse Zee. De Duitser woont al jaren in Lemmer.

De Bayesian zonk maandag voor de kust van Sicilië. Het kost brandweerduikers grote moeite het luxe zeiljacht in te komen. Het ligt op 50 meter diepte en de doorgangen in het schip zijn versperd, zegt de brandweer tegen persbureau ANSA. Volgens duikers zijn de doorgangen geblokkeerd door meubilair. Zes mensen worden nog vermist. Het 56 meter lange jacht zonk binnen enkele minuten, waardoor een deel van de opvarenden mogelijk geen kans heeft gezien het schip te verlaten.

De eigenaar van de Bayesian is Mike Lynch, een bekende Britse zakenman. Hij wordt net als zijn 18-jarige dochter Hannah vermist. De andere vermisten zijn Jonathan Bloomer, voorzitter van Morgan Stanley Bank International en verzekeraar Hiscox en zijn vrouw. Ook advocaat Chris Morvillo en zijn vrouw Nada worden vermist, aldus ANSA. Vijftien mensen zijn gered, het lichaam van de kok Ricardo Thomas is geborgen.

Het zinken van de Bayesian is groot nieuws in het Verenigd Koninkrijk.