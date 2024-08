Scheepsmotoren

Schuttevaer onderzoekt de acceptatie van biobrandstoffen in de binnenvaart. Werkt u als of voor een binnenvaartondernemer, exploitant van een veerdienst of riviercruise-ondernemer en bent u betrokken bij de keuze van de brandstof? Vul dan deze enquête in. Het beantwoorden van de vragen kost circa vijf minuten.