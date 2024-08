Aan de reis: einde zomerdip in zicht

Marktinzicht

De volumes in de droge-ladingvaart zijn weer gestegen, na enkele weken van daling. Afgelopen week werd 3,26 miljoen ton lading vervoerd tegen 3,09 miljoen ton in de week daarvoor. Ook het aantal beladen reisbewegingen steeg van 1975 stuks naar 2050 stuks. De volumes liggen nog altijd ruim één miljoen ton onder de normale hoeveelheid. Relevanter is de vergelijking met eerdere jaren, waaruit blijkt dat er meer aanbod is op de droge-ladingmarkt dan voorgaande jaren.