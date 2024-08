Rijkswaterstaat vervangt volgend jaar sluisdeuren Helmond

Om nu alvast in de agenda te schrijven: de Zuid-Willemsvaart is volgend jaar vanaf 23 augustus zes weken lang gestremd bij Helmond. Rijkswaterstaat laat dan alle deuren van de sluis vervangen.

Inspectie heeft volgens Rijkswaterstaat uitgewezen dat de deuren aan vervanging toe zijn. Aannemer Van den Biggelaar heeft de opdracht gekregen nieuwe te maken. Het grond- en waterbouwbedrijf gaat ze ook plaatsen. Dat gebeurt in de periode augustus-oktober 2025.

De sluisdeuren worden jaarlijks geïnspecteerd en de afgelopen keer werd duidelijk dat vernieuwing onontkoombaar was geworden. Tijdige vervanging voorkomt ook storingen en ongeplande stremmingen.

Van den Biggelaar is het werk gegund op basis van BPKV-criteria. BPKV staat voor beste prijs-kwaliteitsverhouding. Met name de planning, uitvoeringsmethode, risicobeheersing en samenwerking met de opdrachtgever gaven de doorslag. De aannemer maakt ook nog twee reservedeuren.

Planning

Het is de bedoeling dat het werk op zaterdag 23 augustus 2025 om 07:00 uur begint en uiterlijk op vrijdag 3 oktober 2025 om 19:00 uur eindigt. De sluis in de Zuid-Willemsvaart is gedurende die tijd volledig gestremd. De scheepvaart wordt geïnformeerd via vaarweginformatie.nl.

De komende jaren wordt er veel gedaan om de kwaliteit van de kanalen in Brabant en Limburg te verbeteren. Eind juni ondertekende Rijkswaterstaat een overeenkomst met aannemerscombinatie Orion voor de uitvoering van 40 projecten op en langs de Noord-Brabantse en Midden-Limburgse kanalen. Het gaat daarbij om de vernieuwing van verschillende soorten aandrijvingen, vervanging van camera’s, geluids- en marifooninstallaties en modernisering van de bediening en besturing vanuit de bediencentrale in Tilburg. In totaal worden 21 waterreguleringswerken (spuien, aflaten en gemalen), 11 sluiskolken en 8 bruggen aangepakt. Dit werk neemt zes jaar in beslag. Orion is een samenwerkingsverband van Istimewa Elektrotechniek, Yunex Traffic en Mourik.