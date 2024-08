Gedeputeerde Zuid-Holland: provinciale bruggen doen het goed

De bruggen in Zuid-Holland gaan in totaal circa 200.000 keer per jaar open en daarbij gaat zo’n 600 iets mis vanwege een hapering. Dat stelt verkeersgedeputeerde Frederik Zevenbergen in een brief aan Gedeputeerde Staten. ‘Van die 600 storingen veroorzaken ongeveer 250 een weg- of vaarwegstremming. Dat kan door gebruikers als zeer hinderlijk worden ervaren en tot overlast leiden. Toch is te zien dat de meeste openingen geen problemen opleveren, 99,8% van de openingen leidt niet tot een stremming.’

Zevenbergen schrijft dat de recreatievaart gedurende elke zomerperiode zorgt voor veel meer brugopeningen. In juni, juli en augustus heeft bijna de helft van het jaarlijkse aantal openingen plaats. De provincie beheert en onderhoudt 90 beweegbare kunstwerken (83 bruggen en zeven sluiskolken). Daarvan wordt het merendeel via een glasvezelnetwerk op afstand bediend vanuit een van de vier provinciale bediencentrales: in Leidschendam, Leiden, Alphen aan den Rijn en Gorinchem. De twee eerstgenoemde locaties worden naar verwachting begin 2025 vervangen door een nieuwe bediencentrale in het provinciehuis in Den Haag.

Storingsmonteur

Om storingen snel te verhelpen heeft Zuid-Holland met een onderhoudsaannemer afgesproken dat deze uiterlijk binnen één uur ter plaatse moet zijn. Binnen twee uur dient de storing te zijn verholpen. In 95% van de gevallen is de storingsmonteur volgens de gedeputeerde binnen 30 minuten ter plaatse en is de storing binnen anderhalf uur opgelost. De onderhoudsaannemer haalt dus in de meeste gevallen de afgesproken aanrijd- en hersteltijd.

Na de storingsmelding gaat een elektrotechnicus naar de betreffende brug toe. De monteur voert vervolgens een storingsdiagnose uit om de oorzaak te achterhalen. Dit kan alleen op de locatie zelf. De monteur kan op een display de foutmelding analyseren en op basis daarvan de meest voor de hand liggende oorzaak bepalen. Uitsluitend resetten van de brug is geen goede remedie, omdat dan de storingsinformatie uit het systeem verdwijnt.

Storingsoorzaak

Op basis van de diagnose wordt de juiste herstelmaatregel bepaald en de brug hersteld. Indien storingen vaker voorkomen, worden nadere analyses uitgevoerd. Waarbij Domein Uitvoering (voorheen Dienst Beheer Infrastructuur) en de onderhoudsaannemer(s) samen kijken welke maatregelen nodig zijn om de storingsoorzaak weg te nemen. Daarbij worden de diagnoses van alle voorgaande storingen gebruikt.

Onderhoudscontract

Zevenbergen laat weten dat de provincie bezig is met een nieuw onderhoudscontract voor het dagelijks beheer en onderhoud van de beweegbare kunstwerken voor een periode van 10 jaar. Na het zomerreces wordt de formele start van de aanbesteding voorgelegd aan Gedeputeerde Staten.

