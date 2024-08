De nieuwe Schuttevaer is uit: spitsen wurmen zich door Franse kanalen en HoosjeBootje had drukste jaar ooit

‘Met 700 meter per uur is het niet meer te doen’, stellen Nederlandse spitsenschippers. Zij slaan alarm in de nieuwe Schuttevaer om de slechte staat van de Franse kanalen. Verder: HoosjeBootje had drukste jaar ooit en ‘historisch’ goed eerste halfjaar voor Boskalis.

Lees de hele krant hier via de link.

De heenreis was op sommige plekken ook al zwaar’, vertelt Piet Bouchier aan de telefoon, terwijl hij moeizaam onderweg is tussen Saint-Dizier en Vitry le François. ‘We varen hier volledige door de exotische waterplanten en onze schroef is het aan het maaien. De vaarwegbeheerder (Voies Navigables de France – red.) doet wel zijn best. Maar naar mijn idee toch nog wat te weinig. Ze hebben een maaibootje, maar snoei geeft groei. En deze plant komt razendsnel snel terug. Wanneer ze klaar zijn met een kanaalpand en doorgaan naar het volgende is het alweer teruggegroeid.’ Gevolg is dat de Traveler zich een weg moet weten te banen door een wildgroei aan waterplanten.

Tekst gaat verder onder de foto

Regen is een zegen voor HoosjeBootje, het Amsterdamse bedrijf gespecialiseerd in het lichten en leegpompen van gezonken kleine vaartuigen. ‘Wij denken dat het elk jaar wel minder zal worden’, vertelt Josse Govaart (1981), met zijn neef Sammie van Dorp eigenaar van HoosjeBootje.

Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis heeft een ‘historisch’ goed eerste halfjaar afgesloten. Bij alle divisies werden goede resultaten behaald, meldt de onderneming.

Europa kent een lange traditie van watersporttentoonstellingen waar jachtmakelaars en werven hun vaartuigen aanbieden. Waar kun je wat verwachten als bootliefhebber? Waar is de beste sfeer, wie heeft de duurste boot? Schuttevaer zet de vier bekendste bootshows van Europa op een rij.

Ed en Nelleke zochten een woonschip, maar gingen er vracht mee varen. Met haar roef aan de den, langgerekte stuurhut-annex-eetkeuken en hemelsblauwe beschildering is de Squeeze een opvallende verschijning onder de spitsen. Ed en Nelleke kochten haar in 2023 om er een woonschip van te maken. Ze konden echter geen ligplaats vinden.

Lees de hele krant hier via de link.