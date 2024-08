Superzeiljacht Bayesian vergaat in tornado voor Siciliaanse kust

De Italiaanse kustwacht zoekt op de zee voor de kust van het Siciliaanse Porticello ten oosten van Palermo naar zeven opvarenden van een groot zeiljacht. De 56 meter lange Bayesian had maandag 19 augustus 22 mensen aan boord toen het rond 5 uur ’s ochtends verging in een tornado.

Vijftien mensen onder wie een baby zijn gered, melden plaatselijke media. Naar zeven vermisten, vier Britten, twee Amerikanen en een Canadees, wordt gezocht. De Bayesian ging voor de kust van La Porta ten onder.

Tekst gaat verder onder foto

Het bij de Italiaanse jachtbouwer Perini Navi gebouwde superjacht uit 2008 is een charterschip. Ze heette voorheen Salute.

Tekst gaat verder onder video

Het schip kreeg in 2016 een uitgebreide refit. Aan boord is accommodatie voor 12 gasten en negen bemanningsleden. Het zou zijn gezonken in 49 meter diep water. Duikers zijn al afgedaald naar het wrak, zo melden lokale media. Inmiddels zou één lichaam uit het wrak inmiddels geborgen zijn door duikers, zo meldt Rai Radio 1.