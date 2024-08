Overal waar u vaart: Infrastructuur heeft effect op personeelstekort binnenvaart

Column

Om een aantal redenen wil ik het even niet hebben over de start van het droogleggen van het Julianakanaal, maar over het effect dat de infrastructuur heeft op het tekort aan personeel. In 1977 ben ik mijn loopbaan in de binnenvaart begonnen. Onlangs zag ik mijn eerste schip bij de sloperij liggen. Als je 18 jaar aan boord van dit schip hebt gewoond geeft het een band. Navraag leerde dat het naar de sloop is gebracht omdat men geen personeel kon krijgen.