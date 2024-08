Ontspannen bootjessfeer in Hellevoetsluis

Pleziervaart special

Het pleziervaartseizoen is weer in volle gang. Welke jachthavens in Nederland stelen ons hart? Deze week deel 7: Hellevoetsluis. In deze jachthaven heerst een ontspannen vakantiesfeer in een schone, hele en nette omgeving. Bovendien is er het unique selling point dat Marina Cape Helius zich vlakbij de oude vesting van Hellevoetsluis bevindt.