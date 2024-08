Als het werkt: bliksem (1)

dan werkt het zo

Een tweedelige serie over een angstaanjagend en moeilijk te beheersen fenomeen, namelijk onweer met bliksem. Op het water is dit in het bijzonder angstaanjagend omdat je op het land een schuilplaats kunt opzoeken, wat op het water nauwelijks mogelijk is. En met hoge masten is een schip een extra voor de hand liggend doelwit.