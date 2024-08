Activisten blokkeren opnieuw sluizen IJmuiden en verhinderen doorgang cruiseschip Serenade of the Seas

De actiegroep die slechts uit enkele mensen bestond belemmerden de doorvaart van cruiseschip Serenade of the Seas en later ook een olietanker. In de middag gaf de burgemeester van Velsen, waartoe IJmuiden behoort, opdracht de blokkade te beëindigen.

De politie beëindigde rond 17.00 uur de blokkade. Acht actievoerders zijn ‘bestuurlijk verplaatst’, zegt een woordvoerder van de politie. Ze zijn naar het politiebureau van Driehuis gebracht en daar vrijgelaten. Niemand is aangehouden.

Vorig weekend blokkeerde de klimaatactiegroep ook al cruiseschepen bij de sluizen van IJmuiden. In de nacht van vrijdag op zaterdag hadden actievoerders zich vastgeketend en vastgelijmd. De politie greep toen niet in en de activisten vertrokken uit zichzelf. Bij de tweede actie, vorige week zondag 11 augustus, werd er wel ingegrepen. De politie verwijderde toen na een paar uur de activisten, waarna een geblokkeerd cruiseschip de weg naar Amsterdam kon voortzetten.

De actiegroep zegt met zijn actie op te roepen tot een onmiddellijke beëindiging van de cruise-industrie vanwege de urgente en snel escalerende klimaat- en ecologische crisis. Het is niet bekend of ze volgend weekend weer gaan protesteren.