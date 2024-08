Nooit Volmaakt wordt comfortabel gezinswoonschip voor mooie tochten

‘We wilden een comfortabel gezinswoonschip waar we mooie tochten mee kunnen varen’, zegt Lucas. Ze kochten de Nooit Volmaakt (26,50 x 4,50 meter, 46 pk tweecilinder MWM) in 2022. Lucas en Liese hebben beiden iets met water. Liese werd geboren en getogen op het beurtscheepje Merwestad, dat haar vader in de jaren ’70 had gekocht en omgebouwd tot woonschip. ‘Als je in het achterroefje je kamer hebt met al die ronde vormen en klinknagels, dan voelt een huis daarna niet passend’, vertelt Liese, die in Amsterdam een meester-coupeuropleiding heeft gedaan. ‘Echt het oude vak van kleermaker met alle techniek die daarbij komt kijken. Ik vind stoffen echt geweldig, maar vind het ook fijn om met vaste materialen als hout te werken.’

De moeder van Lucas is dochter van een zetschipper. Zijn grootvader heeft de binnenvaart vaarwel gezegd nadat zijn schip, de Beco, letterlijk in tweeën was gevaren. ‘Ze lagen drie breed aan de wal, zij buitenop, en een dronken schipper is in volle vaart midscheeps op ze ingevaren’, vertelt Lucas, die de kunstacademie Sint Joost in Breda heeft gedaan. ‘Ik heb festivaldecors ontworpen en gebouwd. Dat bouwen heb ik door de jaren heen geleerd.’

Vlakrapport

De Nooit Volmaakt werd in 1913 gebouwd bij scheepswerf J. van Limborg in Lekkerkerk en in 1918 gekocht door Marinus Oostrom. De familie Oostrom bleef er vracht mee varen tot 1977. In dat jaar werd het gekocht door theatermaker Pieter Stapel. Hij had een circustent laten bouwen die zowel over het schip als over de kade kon staan en voer als het Varend Variété langs festivals.

Lucas en Liese kochten de Nooit Volmaakt via scheepswerf SRF in Harlingen van Stapels weduwe Hilde Pander. Het lag in een havenkom van SRF. ‘Het had een heel goed vlakrapport’, vertelt Lucas. ‘Maar we hebben toch een keurmeester laten komen. Toen bleek het vlak inderdaad goed te zijn, maar de kimmen heel slecht. Er lag beton tussen de spanten voor het dichtmaken van de buikdenning. Doordat er heel lang op is gewoond en zo goed als niet was geïsoleerd, is er veel condens ontstaan en dat is op sommige plekken tussen het beton en de huid gaan zitten. De keurmeester kon op drie plekken door de kimmen slaan. De zomer van 2022 zijn we met onze zeeschouw bij SRF gaan liggen om het vlak aan te pakken. We hebben wekenlang op onze knieën gelegen om het schoon te maken. Er lag vet dat helemaal toffee-achtig was geworden. En we vonden telkens weer gaatjes. We zijn wel drie keer uit het water geweest.’

Proefvaart

‘Het lukte maar niet om een proefvaart te maken, want we lagen tussen andere schepen in die havenkom’, vervolgt Lucus. ‘We wilden toch graag varen, voordat we het contract officieel tekenden. Dus gingen we met mensen van SRF varen van Harlingen naar Franeker. Er stond best wat zijwind. We wilden keren in een zijvaart, maar toen we nog op het hoofdvaarwater waren viel de motor uit. En er kwam een binnenvaartschip aan dat ons zou kruisen. Gelukkig werden we naar de overkant van het vaarwater geblazen, maar ook richting het basalt op de oever. Liese’s vader was zo helder van geest om het hekanker uit te gooien.’

Lucas en Liese besloten toch het koopcontract te tekenen, nadat was aangegeven dat er naar de motor zou worden gekeken.

Angstaanjagend

‘Er was een probleem met de regulateur’, vertelt Lucas. ‘Onder het palletje hebben ze een plaatje gemaakt, waardoor hij iets minder in de lage toeren terecht kan komen. Maar later bleek er een ander probleem te zijn, waardoor de motor de neiging had op hol te slaan. Het maakt een enorm kabaal: tak tak tak tak tak! Behoorlijk angstaanjagend. Je krijgt de neiging van boord te springen. Als je het gas helemaal naar nul draaide, zakte hij uiteindelijk wel terug.’

Naar de oorzaak wordt nog gezocht. Wanneer denken ze dat de Nooit Volmaakt klaar is? ‘Het is de bedoeling dat we aankomende winter in een ingetimmerd ruim kunnen vertoeven’, zegt Liese. ‘In wat voor staat het schip ook is, volgende zomer gaan we een grote tocht maken’, zegt Lucas. ‘Je kunt er heel je leven aan blijven klussen, maar je moet ook weten waarvoor je het doet.’