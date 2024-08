Maritieme kanten aan de magie van Sydney

Down under

De bebouwing van Sydney omarmt een natuurlijke haven. Ooit was hier een aanlegsteiger voor de aanvoer van Britse gevangenen, nu meren er cruiseschepen uit de hele wereld aan. Beeldbepalend is onder meer de iconische Harbour Bridge. Deze breedste boogbrug ter wereld staat met één van zijn twee grote pijlers in de oude zeeliedenwijk The Rocks.