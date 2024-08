Snijkopzuiger Zheng He mogelijk nog maanden aan de ketting: zeetribunaal behandelt zaak in bodemprocedure

Het International Tribunal for the Law of the Sea (Itlos) is begonnen met een bodemprocedure in de zaak tussen de vlaggenstaat Luxemburg en de republiek Mexico over de aan de ketting gelegde snijkopzuiger Zheng He van EDC, een dochtermaatschappij van Jan De Nul.

Itlos besloot eind juli dat de zaak rond het begin oktober 2023 door Mexico in beslag genomen schip niet spoedeisend genoeg was voor een beslissing in kort geding. Voor de behandeling van de bodemprocedure moet Luxemburg uiterlijk op 10 februari haar stukken indienen, de repliek van Mexico moet op 11 augustus 2025 binnen zijn. Intussen loopt de zaak ook nog bij het Hooggerechtshof in Mexico.

Importbelasting

Inzet van de zaak is een door Mexico opgelegde aanslag van 96 miljoen dollar omdat het schip in Mexico zou zijn geïmporteerd zonder de juiste papieren. Volgens de European Dredging Company (EDC) was het schip Tampico alleen binnengelopen voor een bemanningswissel en om te bunkeren. EDC legde het geschil voor aan de districtsrechtbank in Tampico. Die stelde het bedrijf in het gelijk en verwierp het beslag en de boete. Maar daartegen gingen de Mexicaanse instanties in beroep en wendden zich tot het hooggerechtshof.

Lange procedures

Dat er nu twee procedures, de zaak bij het Mexicaanse Hooggerechtshof en de bodemprocedure bij Itlos lopen, heeft ermee te maken dat Luxemburg en Mexico voorafgaande aan de procedure bij Itlos hebben verklaard het oordeel van het tribunaal te zullen aanvaarden. In een later stadium zal worden bepaald of bij Itlos een of twee mondelinge behandelingen zullen plaatshebben. Bij twee zittingen gaat de zaak nog eens maanden langer duren. Ook kan het gebeuren dat partijen nog tijdens de lopende procedures overeenstemming bereiken en de zaak buiten gerechtshof of tribunaal schikken. Bij EDC/Jan De Nul was niemand bereikbaar voor commentaar.

