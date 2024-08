Museum Veere nodigt iedereen uit het ‘Schip van de Toekomst’ te schetsen

Museum Veere is op zoek naar het beste ontwerp van het ‘Schip van de Toekomst’. De hulp wordt gevraagd van creatievelingen die in de stijl van maritiem futuroloog Robbert Das een schip willen schetsen. Van het winnende ontwerp wordt een schaalmodel gebouwd en tentoongesteld.

Momenteel hangen er 50 werken werken van Das in het museum waar bezoekers inspiratie uit kunnen halen. Ook in het Scheepvaartmuseum Amsterdam hangen tekeningen van Robbert Das, die vooral zeilschepen ontwierp, maar ook voor Weekblad Schuttevaer tekeningen maakte van nieuwbouw binnenvaartschepen.

De wedstrijd is op zoek naar innovatieve, originele en bijzondere ontwerpen. De kwaliteit van de tekening maakt niet zoveel uit, het gaat vooral om het idee erachter, aldus de jury. De verwachting is dat veel studenten van de maritieme opleiding in Zeeland een ontwerp insturen.

De deelnemers worden onderverdeeld in twee groepen. De eerste groep is van 12 tot 25 jaar en de tweede van 25 jaar en ouder. Vanaf 14 september kunnen mensen hun ontwerp indienen. Alle inzendingen moeten uiterlijk 14 oktober binnen zijn.

De Ontwerpwedstrijd: Het Schip van de Toekomst is een samenwerking van Museum Veere en Stichting Maritime Art & Design Colijnsplaat.