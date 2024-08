Vier vernieuwde wachtplaatsen met walstroom in de Rotterdamse Waalhaven

Pier 3 in de Rotterdamse Waalhaven is in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam vernieuwd. Het gaat om vier openbare wachtplaatsen voor de binnenvaart aan de zuidzijde van Pier 3 in de Waalhaven.

De ligplaatsen hebben nieuwe walstroomkasten met een vermogen van 125 tot 350 ampère (A). Daardoor kunnen ook de grootste bunkerschepen er gebruik van maken van deze kasten.Voor de circa 170 bunkerschepen in de Rotterdamse haven geldt in 2030 een generatorverbod op de ligplaatsen. Ter vergelijking: tot nu toe hadden de walstroomkasten voor de binnenvaart een maximaal vermogen van 63A.

Sterke aansluiting

De aansluitingen van de huidige walstroomvoorzieningen worden vervangen. De nieuwe zogenoemde ‘slimme’ aansluitingen zijn robuuster en beschikken over meer mogelijkheden in gebruiksregistraties. Bedoeling is dat de betrouwbaarheid van de walstroomvoorzieningen verbetert, waardoor meer schepen de kasten gebruiken en de bezettingsgraad van de ligplaatsen hoger wordt.

Binnenvaartschepen van 86, 110 en 135 meter lengte kunnen hier afmeren, schipper en bemanning kunnen veilig aan land komen. Het gaat om openbare wachtplaatsen. Dit betekent dat de schepen er langer dan 12 uur kunnen liggen.

Duurzaam

Bij de bouw ervan is zoveel mogelijk materiaal hergebruikt om de CO 2- voetprint ten opzichte van nieuwbouw te verlagen. De nieuwe ligplaatsen zijn in samenwerking met het Adviesbureau Arcadis, De Klerk Waterbouw en Endenburg Elektrotechniek uitgewerkt en passen in het beleid dat erop is gericht om door verdere modernisering en verduurzaming van de havenuitrusting het logistiek proces veiliger en efficiënter te maken.

