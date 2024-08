Veel vraag naar binnenvaartschepen voor privé cruisevakanties

Meevaren aan boord van een binnenvaartschip is een grote wens van opvallend veel Nederlanders. Zoveel zelfs, dat Alex Mutsaars met zijn reisbureau Binnenvaartcruises op zoek is naar tenminste 10 nieuwe binnenvaartschepen. ‘Ik krijg dagelijks tientallen aanvragen van mensen die een reis willen boeken.’

Mutsaars (1968) begon zijn gespecialiseerde reisbureau 10 jaar geleden. ‘Toen dacht ik dat vooral oude mannen met baarden zouden boeken. Maar er zijn opvallend veel vrouwen die mee willen aan boord.’

Zijn klanten willen er vaak ‘even helemaal uit’, vertelt Mutsaars. Het schip zien ze als een hutje op de hei, maar dan varend. De trendy term hiervoor is ‘slow travel’. ‘Het principe van langzaam varen over de rivieren, waarbij het landschap rustig aan je voorbij trekt, terwijl je een goed gesprek voert in de stuurhut, trekt mensen aan.’

Verrijking

Voor de schippers is het een welkome afwisseling, omdat hun gasten vaak hun eigen verhalen meenemen. ‘Het zijn vaak mensen die zelf een lange en goede carrière hebben en avontuurlijk zijn ingesteld. Het is echt een verrijking hoor ik, voor beide partijen. Je leert elkaars wereld kennen.’

Mutsaars had een keer een vrij nuchtere schipper aan de lijn, die na een reis behoorlijk ontdaan was. ‘Ik vreesde het ergste, maar het bleek juist dat hij erg onder de indruk was van de reis. De vrouw die was meegevaren kwam zelf uit de binnenvaart en ze hadden erg persoonlijke verhalen uitgewisseld over het verleden en opgroeien in deze branche.’

Een andere schipper vertelde dat hij de Rijn en de Moezel afvoer en de gast niet wilde slapen. ‘Die wilde vanuit de stuurhut niets missen van de reis, zo gefascineerd was hij. De schipper vond het allemaal best, maar verbaasde zich er wel over hoelang die man wakker bleef. Hij viel uiteindelijk in de stuurhut in slaap.’

Schrijvers

Diverse schrijvers zijn ook al meegeweest, onder wie Lisa Weeda die een boek schreef over haar Oekraïense oma en wilde weten welke reis een schip aflegt van West- naar Oost-Europa. Ook zijn er reisgenoten die een moeilijke periode achter de rug hebben, het rustiger aan moeten doen en een manier zoeken om toch een bijzondere reis te maken, zonder drukte van een vliegveld, autoweg of ander massatoerisme.

In de 10 jaar dat Binnenvaartcruises bestaat boekten meer dan 1000 mensen een reis. Intussen zijn er zoveel persoonlijke verhalen over die reizen, dat je er een boek over kunt schrijven. Dat is dan ook precies waar Mutsaars samen met Lia Zomer de afgelopen drie jaar mee bezig is geweest. ‘Het leest als een roman, maar is gebaseerd op de echte verhalen aan boord. We zijn momenteel in gesprek met uitgevers. Waarschijnlijk komt het boek met de titel Schroefwater eind dit jaar uit.’

Geen luxe

Het heet dan wel een ‘binnenvaartcruise’, maar het is de bedoeling dat de reis zo authentiek mogelijk is. ‘We verwachten echt geen luxe. Veel schepen hebben voorin een extra matrozenhut. Daar kunnen de gasten prima slapen. Overigens is het vaak maar één gast, of het is een stel. We zetten niet meer dan twee mensen aan boord en ze moeten elkaar kennen. Kinderen gaan niet mee.’

Eten is ‘wat de pot schaft’ en als gast volg je het ritme van de bemanning. ‘Je moet een flexibele houding hebben. Overigens is een goede gezondheid ook een must. Daarom moet ik oudere mensen soms teleurstellen, want met een rollator kom je niet in het gangboord.’

Midweek

De gasten gaan maximaal vijf dagen mee, vaak doordeweeks als de kinderen op het internaat zijn. ‘Het is een kleine wereld op een schip. Na een midweek heeft men alles wel gezien en zijn alle gesprekken wel gevoerd.’

Het is niet de bedoeling dat de gasten meehelpen aan boord. Dat mag verzekeringstechnisch ook vaak niet. De meeste deelnemende schepen bieden één reis per maand aan. De gasten zorgen zelf voor vervoer van- en naar het schip. ‘Alles gaat in goed overleg. Het is de bedoeling dat iedereen er een goede ervaring aan overhoudt.’

Quanta Costa?

Gemiddeld kost een reis tussen de 95 en 150 euro per persoon per dag, inclusief maaltijden. De schippers houden daar 85% van over. ‘Ik hoor dat schippers de extra inkomsten gebruiken voor hun eigen vakantie, de studie van hun kinderen of voor de brandstof wanneer ze leeg varen.’

We hebben zoveel aanvragen dat we voor de deelnemende schippers iedere maand een leuke gast kunnen regelen. ‘De meeste schepen doen overigens niet per se mee voor het geld, maar echt voor het sociale aspect. We horen dat mensen nog steeds contact hebben met gasten. Zo kreeg een schipper nog een keer gebak in Keulen van een oud-gast die het schip aan de kade zag liggen.’

Een andere schipper werd ernstig ziek en kreeg enorm veel steun van de mensen die ooit hadden meegevaren. ‘Vrijwel iedereen houdt blijvend contact.’

Oproep voor nieuwe binnenvaart-ambassadeurs

In totaal deden de afgelopen jaren 25 schepen mee aan Binnenvaartcruises. Momenteel worden 12 schepen aangeboden, waaronder de spits Heerenschip in Frankrijk en het grote koppelverband Sjouwer. ‘Tien schepen erbij zou fijn zijn. Tankers mogen niet meedoen vanwege veiligheidseisen, verder zijn alle soorten schepen in principe toegestaan.’

Mutsaars deed in 2017 al eens een oproep en kreeg daardoor nieuwe schepen in portefeuille, maar een aantal schippers is inmiddels met pensioen gegaan en ook tijdens de coronapandemie haakten schepen af. ‘Het zou heel leuk zijn als er een lijndienst met containers op de Rijn zou aansluiten bij ons. Maar eigenlijk is elk schip uniek en leuk. Een zandscheepje dat dagtochten maakt met vijf uur heen en vijf uur terug is ook interessant. Veel mensen vragen om een dagje meevaren. Dus dat kunnen we dan ook aanbieden.’

