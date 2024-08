Eerste stuurman zat fout toen hij kilometerslang een boei meesleepte

Tuchtcollege

Zonder een uitkijk op de brug aan te stellen in het donker een haven aanlopen waar je nooit bent geweest. Een boei overvaren en deze kilometerslang met ketting en betonblok en al met het schip meeslepen. En tekenen dat er een sterke zijstroming staat in de wind slaan. Wat er zich in oktober 2022 afspeelde op de brug van de Muntgracht toont niet bepaald een staaltje van goed zeemanschap.