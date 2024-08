Olie uit SFO Safer jaar na bergingsactie nog steeds in gevaarlijk kustgebied Jemen

Olie op zee

De 1,1 miljoen vaten olie die vorig jaar werden overgepompt van de in zeer slechte staat verkerende SFO Safer, bevinden zich nog steeds op de Rode Zee. Ook de tanker zelf is nog niet weggesleept. Volgens de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) is de situatie op de Rode Zee instabiel.