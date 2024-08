Experts waarschuwen: cyberpiraten gaan schepen enteren

Cybersecurity

Het aantal cyberaanvallen op de maritieme sector is in 10 jaar sterk toegenomen. Dat blijkt uit cijfers die het FD opvroeg. Vorig jaar waren er 23 digitale aanvallen op rederijen, havens en maritieme dienstverleners, in 2014 waren dat er drie. Ken Munro, verbonden aan de Britse veiligheidsconsultancy Pen Test Partners, waarschuwt: ‘Ik verwacht in de toekomst cyberpiraterij.’