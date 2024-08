Dit zijn de varende vrouwen uit het tweede seizoen Vrouwen die Varen

Het tweede seizoen van de serie Vrouwen die Varen is vanaf 28 augustus te zien bij NPO3. In de serie volgt PowNed vrouwen die varen op zeeschepen, binnenvaartschepen en zelfs busboten. Ook bekende binnenvaart-influencer Liana Engibarjan doet dit seizoen mee.

In het nieuwe seizoen worden 14 vrouwen gevolgd. Zoals de 45-jarige Jenny die vaart op de Splashbus door Rotterdam, de kersverse oma Ingrid (55) die vaart op een salonboot langs de Zaanse Schans en de 27-jarige Kelly die als eerste stuurman actief is in de zeevaart. Maar ook garnalenvisser Liesbeth (53) die eerder havenmeester was en meedeed aan wedstrijden voor de titel ‘Sterkste vrouw van Nederland’.

Ook de binnenvaart is goed vertegenwoordigd. Binnenvaartschipper Iris (36) heeft 50.000 volgers op TikTok en ook de bekende binnenvaartschipper Liana wordt gevolgd in het nieuwe seizoen. Net als de 20-jarige Iris, die als binnenvaartmatroos/-stuurman containers vaart tussen Groningen en Rotterdam.

Het tweede seizoen van de serie kent zes afleveringen en is vanaf woensdag 28 augustus om 20:30 uur wekelijks te zien op NPO3.