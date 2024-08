De nieuwe Schuttevaer is uit: 3800 alarmeringen op de Noordzee en Julianakanaal is op slot

In het eerste halfjaar van 2024 kwamen meer dan 2600 alarmeringen binnen van vissersschepen die de 500-meterzone rondom een platform op zee naderden. Over heel 2023 ging het om 3800 alarmeringen. Daarom waarschuwen Dirkzwager en Shell in de nieuwste Schuttevaer: ‘Het is niet alleen gevaarlijk om hier te varen, het kan je ook een behoorlijke boete opleveren’. Verder aandacht voor het sluiten van het Julianakanaal.

Maritiem dienstverlener Royal Dirkzwager in Maassluis signaleert dat vissersschepen vaak moeten worden gewaarschuwd dat ze afkoersen op een offshore-platform op de Noordzee. In een veiligheidszone van 500 meter rond deze platformen is geen scheepvaart toegestaan. ‘Het is niet alleen gevaarlijk om hier te varen, het kan je ook een behoorlijke boete opleveren’, waarschuwt manager Kim van Dijk van Dirkzwager. Ook platform-eigenaren maken zich zorgen.

De droogzetting van het Julianakanaal is maandag 12 augustus begonnen. Rijkswaterstaat moet honderden miljoenen liters water weg zien te krijgen om de bouwers in een droog kanaal te kunnen laten werken. Het is complexer dan het legen van een badkuip, maar gelijkenissen zijn er ook. Projectmanager Krijn Drijvers legt uit wat er gaat gebeuren.

Vervoer over water van onder meer zand en grind is voor de Vlaamse Groep Van Pelt al decennialang een vanzelfsprekendheid. Met zo’n 1800 meter aan kades langs het Albertkanaal is het bedrijf er ook optimaal op ingericht.

Vlaggenstaat Luxemburg heeft bij het International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) in Hamburg bot gevangen in de zaak rond het in Mexico in beslag genomen snijkopzuiger Zheng He van de European Dredging Company (EDC). Het tribunaal besloot niet in te grijpen. Intussen ligt het schip al bijna 10 maanden werkloos aan de ketting in Tampico.

In 1988 begon Jan Verhoeff bij tankrederij Broere in Dordrecht als matroos op de Dordrecht 33. ‘Dat was een bak met de duwboot Thurendrecht erachter. Die bak was een van de eerste binnenvaartschepen met RVS-tanks. Hij was gemaakt van de voor- en achterkant van twee kusters. Een gedrocht om te zien, maar het werkte wel.’ En nu, na meer dan een half leven aan boord, doet hij een stap terug. Hij verkocht zijn binnenvaarttanker Wilson. Maar hij blijft wel varen.

