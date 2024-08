Binnenvaartdagen Zwijndrecht: muziekfeest, schepen kijken en banenmarkt ineen

Zwijndrecht mag zich met recht het epicentrum van de Nederlandse binnenvaart noemen. In deze Drechtstad zijn meer dan 800 binnenvaartschepen geregistreerd. Waar anders dan op de kades langs de Oude Maas kunnen de Binnenvaartdagen worden georganiseerd. In het weekend van 13 september staat de derde editie van dit evenement op de agenda. De Binnenvaartdagen zijn bedoeld om de binnenvaart te promoten, maar het is ook muziekfeest, banenmarkt en vlootschouw.

Het drie dagen durende educatieve programma is in een kleurrijk jasje van entertainment, muziek, waterpret en vooral heel veel gezelligheid gestoken, zo zegt initiatiefnemer Piet de Bruijn. ‘De binnenvaart is zó interessant. De sector is enorm in beweging. Dat willen we laten zien. De Binnenvaartdagen zijn echt voor jong en oud. Je kunt er terecht als je nog op school zit, maar ook als je een carrièreswitch wilt maken. Er is zoveel te doen in de binnenvaart. Het is veel meer dan varen. Er zijn ook banen in de ICT of de bevrachting.’

Aan de kades ligt vrijdag 13 september, zaterdag 14 september en zondag 15 september een flink tal schepen ter bezichtiging. Bezoekers kunnen onder meer een brandweerboot bewonderen en aan de wal een kijkje bijvoorbeeld nemen bij een duiktank of een vaarsimulator. Verspreid over het terrein staan 40 braderiekramen en verschillende foodtrucks. Daarnaast organiseert de KNRM een indrukwekkende show op de rivier.

John de Bever

Ook kunnen bezoekers genieten van een rondvaart door het centrum van Dordrecht of gebruikmaken van de pendeldienst naar het Binnenvaartmuseum. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door diverse artiesten zoals John de Bever en Alwin van den Heuvel. Q-Music The Party zorgt voor een feestelijke sfeer, net als de optredens van shantykoren. Voor de jongere bezoekers is er een speciaal kinderplein met attracties zoals een draaimolen en een bungee-trampoline.

De Binnenvaartdagen vinden plaats op verschillende locaties, waaronder het Maasplein, Thorrehoofd, de Maasboulevard en het Veerplein in Zwijndrecht. De toegang tot het evenement is te bereiken via het Veerplein of de Maasboulevard.