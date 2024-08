Aan de reis: rustige zomerweek voor binnenvaart

De droge-ladingvloot vervoerde afgelopen week 3,11 miljoen ton lading. Ruim 9% minder dan de voorafgaande week. Dit is in lijn met de jaarlijkse zomertrend. Ook in 2022 en 2023 werd in deze periode ruim drie miljoen ton vervoerd.

Het aantal reizen ligt met 2000 stuks wel substantieel lager dan in 2022 toen er nog 2600 vervoersbewegingen waren. Maar toen was sprake van een laagwaterperiode die zowel de Rijn- als binnenlandse vaart beïnvloedde.

Vrijwel alle belangrijke ladingsegmenten in de droge-ladingvaart hebben de afgelopen week een daling laten zien. Alleen het aantal containers bleef op niveau met 90.000 teu en ligt daarmee hoger dan vorig jaar. In de agribulk was het na een zeer productieve week een flink stuk rustiger. Er werd slechts 482.000 ton vervoerd tegen 573.000 ton een week eerder. Het vervoer van veevoeders liep flink terug, evenals het aanbod van landbouwproducten.

De bouwvak is nog steeds gaande en dat merken we in een zeer gering binnenlands aanbod. Het volume daalde naar 250.000 ton, daar waar normaliter circa een miljoen ton bouwmaterialen per week wordt verscheept. Vooral de daling in de regio Noord is goed merkbaar: het volume in Noord-Holland is gedaald van bijna 200.000 ton per week naar 46.000 ton. Positief dan weer is dat de markt in Vlaanderen aantrekt. Hier begon de bouwvak eerder. Afgelopen week werd er 132.000 bouwmaterialen naar Vlaanderen vervoerd tegen 45.000 ton een week eerder. Ook werd er veel grind vanaf de Boven-Rijn naar Nederlandse bestemmingen gebracht. In totaal bijna 82.000 ton tegen 41.000 ton vorige week.

Tankvaart

Vrachttarieven in de ARA hebben de daling voortgezet en voor nu lijkt het niet mogelijk vletwerk boven de € 2,00 per ton te sluiten. Hoewel de vraag van de consument redelijk sterk is, met name voor benzine in Europa en de Verenigde Staten, lijkt dit amper effect te hebben op de vrachtprijzen. Er zijn geen wachttijden bij de terminals en er is verder weinig handel.

De dieselmarkt kreeg nog wat steun door de sterke dip in de gasolie- en ruwe olieprijzen. Toen gasolie onder de $ 700 per ton terechtkwam, werd er ingekocht. In het achterland werd meer verwarmingsolie verkocht door deze kortstondige dip. Daarnaast is nog altijd de verwachting dat er binnen de ARA veel meer diesel geïmporteerd zal gaan worden de komende weken.

Op de Rijn lijkt men zich op te maken voor de laagste waterstanden van dit jaar. Het warme en droge zomerweer noopt schippers de intakes te verkleinen en sommige spelers zien de laadvolumes van de 110-meterschepen tot onder de 2000 ton zakken. Dit zal voor nu nog geen grote problemen brengen, maar een verdere daling leidt tot grotere vraag naar andere schepen om de continuïteit van transport te waarborgen. Met name Zwitserse klanten zien de vrachttarieven deze week al oplopen.

Deze informatie is afkomstig van research & consultancy manager Lars van Wageningen van tankvaart trendwatcher Insights Global en marktanalist Wouter van der Geest (droge lading).