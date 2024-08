Ørsted zet heavy lift drones in bij onderhoud van windpark Borssele

Het Deense energiebedrijf Ørsted heeft voor het eerst Heavy Lift Cargo Drones (HLCD) ingezet in een offshore windpark. De drones werden gebruikt om veiligheidsapparatuur af te zetten op de gondels van windturbines in het windpark Borssele 1 en 2.

Ørsted (voorheen Dong) zegt dat het om een primeur gaat. De vracht-drones zijn ingezet om goederen van een schip naar alle 94 turbines van het offshore windpark te vervoeren. De techniek werd vorig jaar getest in het Engelse offshore windmolenpark Hornsea 1 en is nu de praktijk gebracht. De geavanceerde drones zijn 70 kilo zwaar, hebben een spanwijdte van 2,60 meter en kunnen vrachten tot 100 kilo vervoeren.

Gondel

Ørsted zet de drones in om de evacuatie- en veiligheidsvoorzieningen van de Borssele-turbines te vernieuwen. Volgens het bedrijf leveren de drones daarbij een enorme tijdwinst op. Normaal gesproken zou een schip van windturbine naar windturbine varen en een kraan gebruiken om elke container met apparatuur op het het gele overgangsstuk te tillen. Daarna zou de container in de lift van de turbine naar de gondel gaan, waarna het vervolgens naar het dak van de gondel zou moeten worden getakeld.

Sneller

In plaats daarvan vliegt de drone vanaf een bevoorradingsschip heen en weer, rechtstreeks naar het dak van de gondel en zet daar de vracht af. De dronevlucht van het schip naar de turbine duurt ongeveer vier minuten. De conventionele methode neemt zeker zes uur in beslag. Al met al zegt Ørsted dat de operatie 10 tot 15 keer sneller is dan normaal het geval zou zijn geweest. Rasmus Errboe, Chief Commercial Officer en Deputy-CEO, zegt dat de inzet van de drones bijdraagt aan verbetering van de veiligheid, het reduceren van CO2-emissies en het verlagen van de operationele kosten.

Vlissingen

Het grote windpark Borssele 1 en 2 is in september 2021 geopend. Het ligt in de Noordzee, 23 kilometer voor de Zeeuwse kust van Westkapelle en wordt onderhouden vanuit Vlissingen.