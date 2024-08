Bij Heesen gebouwd superjacht Atina zinkt na verwoestende brand

Het 47 meter lange bij Heesen in Oss gebouwde superjacht Atina is zondag gezonken in de Golf van Olbia op Sardinië. Dat gebeurde nadat zaterdagavond aan boord brand was uitgebroken.

Het schip lag op dat moment voor anker. Op foto’s is te zien dat de brand op het miljoenenjacht bij het platform aan de achterzijde begon en zich daarna over het jacht verspreidde. Pogingen van de havensleepboot het vuur te doven mislukten. Uiteindelijk begon het schip over te hellen en zonk in de 10 meter diepe baai.

Op het moment dat de brand begon waren er 16 mensen aan boord. De kustwacht zegt dat de opvarenden allemaal veilig zijn. Het gebied rondom het gezonken jacht is tot verboden terrein verklaard.

Refit

Het superjacht werd in 2008 opgeleverd en heeft daarna meerdere namen gehad. Voor haar laatste avontuur werd de Atina in 2021 verkocht voor een bedrag van € 16.250.000, gevolgd door een uitgebreide refit door de Turkse scheepswerf FDC Yachts, schrijft de website Pure Luxe: ‘Deze refit omvatte een nieuw ontworpen zonnedek met een groter zwembad, een Teppanyaki-grill en een bar die ontworpen was voor een feilloze entertainmentsessie met maximaal 12 gasten.’ Hoe de brand is ontstaan is nog onbekend.