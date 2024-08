Termunterzijl: een gemoedelijke jachthaven buiten de gebaande paden

Pleziervaart Special

Het pleziervaartseizoen is weer in volle gang. Welke jachthavens in Nederland stelen ons hart? Deze week deel 6: Termunterzijl. In het uiterste noordoosten van het land, onder de rook van Delfzijl en zijn industrie ligt de jachthaven van Termunterzijl verscholen. Een ‘verborgen pareltje’, zegt de havenmeester.