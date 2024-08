Schadevergoeding en taakstraf voor speedbootongeval omlaag

In 2018 ging de man van nog geen 20 in de fout toen hij zonder ervaring in het donker met een speedboot veel harder ging dan de toegestane 9 kilometer per uur op het Stroomkanaal in Lemmer. Hij kwam in aanvaring met een gemotoriseerde rubberboot en de twee opvarenden daarvan raakten zwaargewond. De rechter oordeelde dat de man zijn slachtoffers in totaal 73.000 euro schadevergoeding moest betalen. Ook kreeg hij een taakstraf van 120 uur aan zijn broek.

Worstelen met het gebeurde

In het hoger beroep kwam het gerechtshof tot de slotsom dat de man in de fout is gegaan. Een straf is dan ook gepast. Tegelijk ziet het hof dat niemand dit ongeval heeft gewild. De bestuurder van de speedboot worstelt met het gebeurde en heeft zijn leven in de wacht gezet door te stoppen met zijn opleiding. De taakstraf gaat daarom omlaag naar 80 uur.

Het hof oordeelt verder dat de mannen in de rubberboot een klein aandeel hebben gehad in het ongeluk omdat ze in het donker zonder verlichting voeren. Het verminderen van de diverse bedragen aan schadevergoeding met 20 procent tot een totaal van zo’n 59.000 euro is daarom op zijn plaats.