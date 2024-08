Zware explosie op containerschip YM Mobility in Chinese haven Ningbo

Een zware explosie heeft plaatsgevonden op het containerschip YM Mobility (6589 teu) in de Chinese havenstad Ningbo. Het incident is door bewakingscamera’s van dichtbij gefilmd. Het lijkt erop dat de lading uit een van de containers aan boord is ontploft.

Het incident vond plaats in de haven van Beilun, onderdeel van de haven van Ningbo Zhoushan in de provincie Zhejiang. Het schip was afkomstig uit Jebel Ali, Verenigde Arabische Emiraten, en was volgens lokale media geladen met gevaarlijke stoffen. De oorzaak is nog niet bekend, mogelijk is een lading in één van de containers tot ontploffing gekomen.

De bemanning zou op tijd in veiligheid zijn gebracht, ook aan de wal zijn tot nu toe geen slachtoffers gemeld. Het 305 meter lange schip uit 2011 vaart onder de vlag van Liberië.