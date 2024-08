Mecklenburg-Vorpommern en Finland doen niet mee aan redding Meyer

Bij hun pogingen de noodlijdende Meyer Werft te redden, hoeven de deelstaat Nedersaksen en de Duitse Bondsregering niet te rekenen op hulp van Mecklenburg-Vorpommern of Finland, waar Meyer respectievelijk de Neptun Werft in Rostock en Meyer Turku heeft.

Dat hebben de regeringen in Schwerin en Helsinki laten weten aan de Neue Osnabrücker Zeitung. Intussen voelt minister van Economische Zaken Olaf Lies van Nedersaksen de tijdsdruk oplopen. Voor hem is 15 september de deadline om de oplossing op papier en bekrachtigd te hebben. ‘We hebben extreem weinig tijd voor deze Hercules-opdracht’, zegt hij.

Het concern krijgt dezer dagen een andere structuur en gaat Meyer-Neptun Werft heten. De Neptun Werft in Rostock wordt onder hetzelfde dak gebracht, net als een aantal dochterbedrijven van Meyer. Het concern krijgt voorts een Raad van Commissarissen en een Centrale Ondernemingsraad.

Werkkapitaal ophogen

Terwijl in Finland een woordvoerder van Economische Zaken kortweg zegt: ‘We zijn niet betrokken bij gesprekken over de problemen bij Meyer’, klinkt het uit Schwerin: ‘Het is een probleem dat in Papenburg is ontstaan en daar moet worden opgelost.’

Onderdeel van het reddingsplan is verhoging van het werkkapitaal met 400 miljoen euro. Momenteel lijken de regeringen in Hannover en Berlijn dat fifty-fifty te willen inbrengen. Maar Lies ziet ook een rol voor private investeerders. ‘Dat zie ik zeker wel gebeuren maar ook hier speelt de factor tijd in ons nadeel. Vanaf september moet een aantal kredieten worden afgelost waarvoor nu de middelen nog ontbreken.’

Rijkste Duitsers

Sina Beckmann, woordvoerster van de fractie van Die Grünen in Nedersaksen, wierp vorige week de vraag op wat de familie Meyer zelf kan doen om het werkkapitaal te verhogen. ‘Ze vragen de staat om hulp, dan moet ook worden vastgesteld of de aanvrager alles heeft ingebracht wat hij kan.’

Een woordvoerder van Meyer zei daarop dat het concern daarover geen mededelingen zal doen. Over het vermogen van de nestor van het concern, Bernard Meyer, is al enkele jaren niets gepubliceerd in het blad Manager Magazine, dat jaarlijks een lijst van rijkste Duitsers uitbrengt. Enkele jaren geleden stond Meyer met circa 400 miljoen op die lijst, de laatste jaren komt hij er niet meer op voor. Lies denkt dat een groot deel van het vermogen al in het bedrijf is gestoken. Beckmann wil meer weten: ‘We hebben recht op zoveel mogelijk informatie.’

Politieke steun

Intussen lijkt de Duitse Tweede Kamer, de Bondsdag, niet afwijzend te staan tegenover het idee van staatssteun aan Meyer. De oppositie roert zich nauwelijks. Wel wordt er door verschillende politici op gewezen dat de Europese Unie er ook wat over te zeggen heeft. En indachtig de Italiaanse en Franse ‘staatswerven’ Fincantieri en Chantiers de l’Atlantique, die een concurrent zouden zien wegvallen, lijkt dat geen gelopen race. Maar ook hier heeft Olaf Lies een positieve kijk op. ‘De bestaande werven kunnen niet aan de vraag voldoen als de Meyer Werft wegvalt.’

