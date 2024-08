Ikigai binnen de maritieme sector

Heeft u al eens gehoord van Ikigai? Het is een Japans principe over het vinden van betekenis in het leven met een balans tussen passie, missie, beroep en roeping. Wat geeft u voldoening? Gaat uw hart nog sneller kloppen door uw werk? En nee, niet een snelle hartslag vanwege stress, maar door enthousiasme. Ikigai gaat over het samenkomen van persoonlijke passies en maatschappelijke bijdragen. Dat is fijn voor individuen, maar kan ook bijdragen aan een bloeiende en veerkrachtige maritieme sector.

Passie in de maritieme wereld kan zich manifesteren in liefde voor het water, een fascinatie voor schepen, een diepgewortelde interesse in het ontwerpen en bouwen van schepen of grote belangstelling voor logistiek en transport. Het is de vonk die elke dag energie geeft. Of het nu gaat om het besturen van een schip, het beheren van een havenfaciliteit, of het ontwerpen en bouwen van innovatieve maritieme oplossingen. Ikigai gaat over wat mensen echt inspireert en motiveert.

Missie

Missie gaat verder dan persoonlijk belang; het gaat over het bijdragen aan iets groters dan onszelf. Zo kunnen professionals in de maritieme sector streven naar bijvoorbeeld veiligheid, duurzaamheid en samenwerking. Niet te onderschatten is de relatie tussen een individueel Ikigai en organisatorisch succes. Wanneer medewerkers zich vervuld voelen in hun werk, zijn ze gemotiveerder en meer betrokken. Dit kan leiden tot verbeterde prestaties en uiteindelijk tot een sterker concurrentievermogen van bedrijven in de maritieme sector.

Beroep en roeping

De woorden beroep en roeping lijken op elkaar. Een beroep verwijst naar het werk dat iemand doet om geld te verdienen en in zijn levensonderhoud te voorzien. Hiervoor zijn vaardigheden en kennis ontwikkeld die worden toegepast binnen een bepaald vakgebied. Roeping heeft een diepere emotionele betekenis. Het volgen van je roeping kan een gevoel van vervulling geven die verder reikt dan materiële beloningen.

Maritieme Ikigai

Ikigai gaat om ‘de reden van bestaan’. Om Ikigai binnen de maritieme sector te bereiken is het belangrijk dat individuen worden aangemoedigd om hun passies na te streven en hun vaardigheden te ontwikkelen. Educatie, training en loopbaanontwikkeling zijn belangrijk voor het boeien en binden van maritieme talenten. Door werknemers de mogelijkheid te bieden te groeien en zichzelf te ontplooien, kunnen ze een diepere betrokkenheid en voldoening ervaren in hun werk. En betrokken werknemers heeft de maritieme sector meer dan nodig!

